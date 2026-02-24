Международная команда ученых опубликовала исследование, подтверждающее, что сбалансированный рацион работает эффективнее хорошей наследственности.

Журналисты проекта "Вкус жизни" изучили последние научные данные и выяснили: правильное антивозрастное питание способно подарить человеку до четырех дополнительных лет жизни, независимо от генетики, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Ученые из Хуачжунского университета науки и технологий проанализировали данные более 100 тысяч участников и выяснили, что переход на здоровое питание в 45 лет дает мужчинам дополнительные 4,3 года жизни, женщинам - 3,2 года. Самые внушительные результаты показал индекс AHEI, а средиземноморская диета добавила чуть больше двух лет обоим полам.

Какие продукты обязательно включать в антивозрастное питание? В первую очередь - коллаген-продукты: костный бульон, морепродукты (лосось с кожей, сардины, анчоусы), птица (куриные бедра и лапки) и субпродукты. Для синтеза собственного коллагена организму также необходимы молочные продукты, бобовые, соя, листовая зелень и цитрусовые - источники витамина С.

Отдельного внимания заслуживают продукты-антиоксиданты. Темный шоколад с высоким содержанием какао богат флавонолами и полифенолами, которые поддерживают работу мозга и сердца. Грецкие орехи и пекан - продукты с витамином E и ресвератролом, помогающие бороться с оксидативным стрессом.

Продукты от старения включают также ягоды годжи, ежевику, семена чиа, гранаты и зеленый чай. В список мощных антиоксидантов входят корица и куркума - куркумин разрушает белок, запускающий процессы Альцгеймера. В план питания для долголетия эксперты рекомендуют авокадо (источник Омега-5 и 7, калий, биотин), рыбу (омега-3 замедляет укорочение теломер) и семена льна, тыквы и чиа, которые добавляют в салаты и каши ежедневно.