Соорудить вкусняшку для хорошего настроения своими руками можно за считанные минуты.

Когда хочется вкусного и полезного лакомства, самое время обратить внимание на такой десерт, как арахис в шоколаде: много пользы, минимум ингредиентов и подъем энергии обеспечен. 25 февраля есть повод вспомнить об этой вкусняшке, ведь сегодня отмечается День арахиса в шоколаде, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

История лакомства

Считается, что арахис в шоколаде трансформировался из популярного батончика Goo Goo Cluster, появившегося в 1912 году. Оригинальное лакомство представляло собой пастилу или карамель смешанные с орехами и шоколадом. Однако впоследствии в десерте остались только два ингредиента.

Для хорошего настроения и пользы

Это отличный способ улучшить настроение, ведь шоколад стимулирует выработку "гормона счастья", а еще он содержит антиоксиданты. А арахис включает растительный белок, ненасыщенные жиры, клетчатку, витамины и минералы.

Главное - не переусердствовать, ведь продукт калорийный. В 100 граммах содержится в среднем 520 ккал. Но в малых дозах - просто отлично!

Рецепт арахиса в шоколаде

Все, что нам понадобится, это 200 граммов арахиса и 300 граммов темного шоколада. Орехи слегка обжариваем, шоколад растапливаем на водяной бане и смешиваем ингредиенты. На пергамент выкладываем смесь, силиконовой лопаткой формируем шарики и убираем в холодильник на пару часов застывать.

Использовать их можно как самостоятельное лакомство, а можно украшать ими кондитерские изделия.