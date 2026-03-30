Что будет с организмом при употреблении одного яйца в день?

Одно яйцо в день может быть полезной частью рациона, однако важно, чтобы у человека не наблюдалось серьезных проблем с холестерином или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом рассказали немецкие диетологи на портале t-online, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

В составе продукта - белок, витамины A, B12, E, K, а также минералы, такие как цинк и селен. Эти вещества поддерживают иммунитет, зрение, здоровье костей и нервной системы, а также помогают в строительстве мышечной массы.

До этого исследователи были уверены, что употребление одного яйца ежедневно повышает уровень холестерина и вредит сердцу. Несмотря на это, современные анализы доказывают: у здоровых людей холестерин из пищи влияет на кровь лишь частично.