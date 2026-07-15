Почему в жару не стоит есть мороженое

В жару многие люди стараются охладиться с помощью мороженого, ледяных напитков и других холодных продуктов. Но такая привычка может оказаться не самой полезной для здоровья, особенно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Евгения Мельникова, передает Day.Az .

По словам специалиста, в жаркую погоду многие ошибочно считают, что холодная пища помогает организму легче переносить высокие температуры. На практике некоторые продукты могут создавать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему.

"Например, мороженое - это не только холодный, но и достаточно тяжелый для переваривания продукт. Оно содержит большое количество жиров и сахара, что затрудняет процессы пищеварения. Кроме того, резкое охлаждение слизистых оболочек верхних дыхательных путей может вызывать спазм сосудов и повышать риск развития острых респираторных заболеваний", - отметила Мельникова.

По ее словам, не лучший способ утолить жажду - сладкие прохладительные напитки - лимонады, молочные коктейли и даже квас. Несмотря на ощущение кратковременной свежести, они могут усиливать чувство жажды.

"Сладкие напитки способны нарушать нормальные механизмы терморегуляции, препятствовать эффективному потоотделению и тем самым повышать риск обезвоживания. Для восполнения потерь жидкости гораздо лучше подходят обычная вода, несладкий чай, компоты или морсы", - объяснила гастроэнтеролог.

Отдельное внимание специалист уделила вопросам безопасности питания летом. Высокие температуры создают благоприятные условия для быстрого размножения бактерий в продуктах, поэтому риск пищевых отравлений и кишечных инфекций в это время значительно возрастает.

Особую осторожность следует соблюдать во время поездок и путешествий. Врач рекомендовала по возможности отказаться от скоропортящихся продуктов: молочных изделий, яиц, колбас, салатов с майонезом, кремовых десертов и домашних заготовок, которые хранятся без соблюдения температурного режима.

"При нарушении условий хранения в таких продуктах активно размножаются патогенные микроорганизмы. В результате могут возникнуть тошнота, рвота, боли в животе, диарея и повышение температуры тела", - предупредила специалист.

Чтобы снизить риск пищевых токсикоинфекций летом, гастроэнтеролог советует отдавать предпочтение простым перекусам длительного хранения, пить бутилированную воду, соблюдать правила личной гигиены, тщательно термически обрабатывать продукты и внимательно следить за сроками их хранения.