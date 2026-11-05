Раскрыто опасное свойство отварного мяса

Не стоит есть слишком много отварного мяса - оно создает нагрузку на желудок, мешает пищеварению и нагружает почки. Об опасном свойстве продукта рассказал в беседе с "Газетой.Ru" старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов, передает Day.Az.

"Чрезмерное употребление отварного мяса, в том числе мяса птицы, создает комплексную нагрузку на организм. В первую очередь страдает желудочно-кишечный тракт, так как большой объем белковой пищи требует усиленной выработки пищеварительных ферментов и желчи. Если съесть много за один раз или регулярно перебирать с порциями, ЖКТ может не справиться - возникают чувство тяжести, распирания, боли в животе, тошнота, изжога, вздутие и нарушения стула. Дело в том, что мясо не содержит клетчатки, которая помогает перистальтике и очищает кишечник, поэтому при преобладании только мясной пищи нередко развивается синдром вялого кишечника", - предупредил он.

Мясо может сгнить в желудке при плохом пережевывании, заявил Умнов. Врач назвал безопасную порцию отварного мяса.

"Кроме того, если мясо плохо пережевано, его сложнее расщепить, и в кишечнике могут начаться процессы брожения и гниения, что дополнительно раздражает слизистую и нарушает баланс микрофлоры. Помимо локального дискомфорта для ЖКТ, системный избыток белка ведет к другим проблемам. При расщеплении белка в организме образуются азотистые соединения, и если их слишком много, печень и почки работают с перегрузкой. Последствия переизбытка употребления мяса могут проявляться общей слабостью, головокружением, а в некоторых случаях специфическим запахом изо рта. Также избыток животного белка в рационе повышает уровень мочевой кислоты, что в перспективе увеличивает риск развития подагры. Если в рационе доминирует мясо, возникает дефицит других важных нутриентов - например, витамина С и клетчатки, что подрывает общее здоровье и иммунитет. Поэтому важно соблюдать меру - включать мясо в рацион регулярно по 150-200 г, но не делать его основой каждого приема пищи и обязательно сочетать с овощами", - заключил он.