Назван продукт, снижающий риск старческой слабости

Достаточное употребление мяса снижает риск старческой хрупкости у людей старше 60 лет. К такому выводу пришли китайские ученые из Нанкинского профессионального медицинского колледжа. Их исследование опубликовано в Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 5484 жителя Нанкина в возрасте от 60 лет. Ученые изучили их рацион и оценили признаки старческой хрупкости - составляющей гериатрического синдрома, при котором снижаются физическая сила и способность справляться с повседневными нагрузками.

Хрупкость выявили у 16,9% участников. С возрастом она встречалась чаще: показатель вырос с 13,2% среди более молодых пожилых людей до 32,8% в самой старшей возрастной группе.

В исследовании ориентировались на рекомендации Китайского общества питания 2022 года, согласно которым взрослым рекомендуется употреблять 300-500 г мяса в неделю. Речь идет о мясе в целом - красном и белом. Результаты показали: у участников которые употребляли рекомендованное количество мяса, вероятность старческой хрупкости была примерно на 30% ниже, чем у тех, кто ел мяса меньше.

Связь сохранялась после учета других факторов образа жизни проявлялась вне зависимости от пола и места жительства. Одним из возможных объяснений ученый называют поступление белка и других питательных веществ, необходимых для поддержания мышечной массы.