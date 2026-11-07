В красном мясе нашли молекулу сахара, связанную с риском диабета

Молекулу сахара Neu5Gc, которая содержится преимущественно в красном мясе, может повышать риск развития сахарного диабета второго типа. У людей с самым высоким ее потреблением вероятность развития заболевания была на 63% выше, чем у тех, кто редко включал в рацион красное мясо. Предварительные результаты исследования представили на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Милане, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали данные 89 953 взрослых участников французского долгосрочного исследования NutriNet-Santé. Средний возраст добровольцев составлял 42 года, 79% из них были женщинами. На момент включения у участников не было диабета: за 7,2 года наблюдения исследователи зарегистрировали 966 новых случаев.

В ходе исследования участники заполняли дневники питания, после чего ученые оценивали количество Neu5Gc, поступавшего в организм с пищей. Чем выше было ее потребление, тем выше оказывался риск диабета второго типа. Связь сохранялась после учета возраста, пола, физической активности, качества рациона, курения и других факторов. После учета индекса массы тела она ослабевала, но оставалась статистически значимой.

По словам ученых, Neu5Gc является разновидностью сахара, которую большинство млекопитающих вырабатывает самостоятельно, но человеческий организм утратил такую способность из-за древней генетической мутации. Поэтому Neu5Gc из пищи может восприниматься иммунной системой как чужеродная молекула. Она способна накапливаться в тканях и вызывать иммунную реакцию, которую ученые связывают с хроническим воспалением.

При этом результаты не доказывают, что Neu5Gc напрямую вызывает диабет. После учета общего количества красного мяса связь ослабла, что указывает на возможное влияние и других компонентов мясных продуктов.

Связи между Neu5Gc из молочных продуктов и диабетом второго типа исследователи не обнаружили. Авторы считают, что в дальнейших работах нужно оценить проверить роль антител к Neu5Gc и хронического воспаления.