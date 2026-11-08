https://news.day.az/gurmaniya/1869535.html Эксперт объяснил, как кофе влияет на водный баланс организма Кофе может усиливать выведение жидкости из организма, однако при нормальном питании опасаться обезвоживания из-за умеренного употребления напитка не стоит.

Эксперт объяснил, как кофе влияет на водный баланс организма

Гурмания, 8 ноября 2026 15:09 (UTC +04:00) 158
Эксперт объяснил, как кофе влияет на водный баланс организма

Кофе может усиливать выведение жидкости из организма, однако при нормальном питании опасаться обезвоживания из-за умеренного употребления напитка не стоит. Об этом "Газете.Ru" рассказал стайер (бегун на длинные дистанции) Даниил Лобадин, который также является баристой-тренером компании "МилФудс", управляющей брендом Poetti, передает Day.Az.

По словам эксперта, особенно актуальной проблема потери жидкости становится в жаркую погоду, когда вместе с водой организм теряет микроэлементы.

"Кофе усиливает выведение воды из организма, поэтому при чрезмерном употреблении может вымывать микроэлементы. Однако при нормальном питании этого опасаться не стоит. БАДы с кофе лучше не совмещать, а витамин D стоит принимать вместе с витамином К2, который содержится в кисломолочных продуктах с высоким содержанием кальция", - сказал Лобадин.

Эксперт также рассказал о способах поддержания водного баланса. По его словам, один из вариантов - употребление креатина, который способствует задержке воды в тканях. В жаркую погоду этот прием, по словам Лобадина, используют некоторые спортсмены для поддержания водного баланса.

"Второй способ - это подсаливание еды. При углеводной загрузке стоит добавить чуть больше соли - натрий, который там содержится, поможет удержать воду. И третий, самый понятный и одновременно трудный способ: пить регулярно, не дожидаясь чувства жажды. Жажда - запоздалый сигнал, и возникает она уже при существенном обезвоживании организма", - подчеркнул эксперт.

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Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана приняло участие в 7-м Всемирном медиасаммите в Китае - ФОТО 7 ноября 11:54 (UTC+04), Общество 809
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При поддержке Банка ABB прошла первая специализированная международная выставка недвижимости и инвестиций - ФОТО (R) 7 ноября 11:40 (UTC+04), Экономика 1 679
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Президент Ильхам Алиев принял участие в церемониях закладки фундаментов зданий Библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 11:20 (UTC+04), Официальная хроника 11 494
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ASAN Xidmət не будет работать в эти дни 7 ноября 10:57 (UTC+04), Общество 1 544
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Dominikan Respublikasında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil edilib - FOTO 7 ноября 10:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 590
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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского государственного центра профессионального образования - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 09:49 (UTC+04), Официальная хроника 11 947
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Стадион в Ханкенди окрасился в цвета флага Азербайджана ко Дню Победы - ВИДЕО 7 ноября 09:00 (UTC+04), Спорт 775
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ВОЗ сообщила о распространении нового штамма коронавируса 7 ноября 08:12 (UTC+04), В мире 1 830
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