Эксперт объяснил, как кофе влияет на водный баланс организма

Кофе может усиливать выведение жидкости из организма, однако при нормальном питании опасаться обезвоживания из-за умеренного употребления напитка не стоит. Об этом "Газете.Ru" рассказал стайер (бегун на длинные дистанции) Даниил Лобадин, который также является баристой-тренером компании "МилФудс", управляющей брендом Poetti, передает Day.Az.

По словам эксперта, особенно актуальной проблема потери жидкости становится в жаркую погоду, когда вместе с водой организм теряет микроэлементы.

"Кофе усиливает выведение воды из организма, поэтому при чрезмерном употреблении может вымывать микроэлементы. Однако при нормальном питании этого опасаться не стоит. БАДы с кофе лучше не совмещать, а витамин D стоит принимать вместе с витамином К2, который содержится в кисломолочных продуктах с высоким содержанием кальция", - сказал Лобадин.

Эксперт также рассказал о способах поддержания водного баланса. По его словам, один из вариантов - употребление креатина, который способствует задержке воды в тканях. В жаркую погоду этот прием, по словам Лобадина, используют некоторые спортсмены для поддержания водного баланса.

"Второй способ - это подсаливание еды. При углеводной загрузке стоит добавить чуть больше соли - натрий, который там содержится, поможет удержать воду. И третий, самый понятный и одновременно трудный способ: пить регулярно, не дожидаясь чувства жажды. Жажда - запоздалый сигнал, и возникает она уже при существенном обезвоживании организма", - подчеркнул эксперт.