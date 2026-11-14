Универсальный чатни из кинзы и мяты: шеф-повар уверяет, что подают и к мясу, и к овощам

шеф-повар уверяет, что подают и к мясу, и к овощам

Из пучка зелени - густой пряный соус, который подойдет и к мясу, и к овощам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, британский шеф-повар Равиндер Бхогал поделилась с The Guardian рецептом зеленого чатни, индийского соуса из свежей зелени, чили и лайма. Идут туда сразу два ярких компонента, мята и кинза, а для приготовления не требуется ничего, кроме блендера.

Как приготовить зеленый чатни

Для соуса понадобятся:

свежая кинза со стеблями - 100 г;

листья мяты - 25 г;

арахис - 20 г;

зеленый перец чили - 1-2 шт.;

сок лайма - с 1 шт;

сахар - 4 г;

ледяная вода - 75 мл;

соль - по вкусу.

Залейте арахис горячей водой на 30 мину и слейте жидкость. Кинзу и мяту промойте и обсушите, у перца чили удалите плодоножку.

Сложите зелень, арахис, чили, сахар и специи в блендер, добавьте сок лайма и примерно половину ледяной воды. Измельчите до однородной пасты, затем влейте оставшуюся воду и взбейте еще раз.

Готовый чатни переложите в чистую банку и уберите в холодильник.

С чем подавать зеленый чатни

В оригинальном рецепте чатни подают с необычным горячим - запеченным корнем сельдерея в пряном маринаде. Готовить подобные редкости нет нужды. Соус прекрасно дополняет мясо, птицу, картофель фри, овощные котлеты и бутерброды.