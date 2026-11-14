Универсальный чатни из кинзы и мяты: шеф-повар уверяет, что подают и к мясу, и к овощам
Из пучка зелени - густой пряный соус, который подойдет и к мясу, и к овощам.
Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, британский шеф-повар Равиндер Бхогал поделилась с The Guardian рецептом зеленого чатни, индийского соуса из свежей зелени, чили и лайма. Идут туда сразу два ярких компонента, мята и кинза, а для приготовления не требуется ничего, кроме блендера.
Как приготовить зеленый чатни
Для соуса понадобятся:
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свежая кинза со стеблями - 100 г;
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листья мяты - 25 г;
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арахис - 20 г;
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зеленый перец чили - 1-2 шт.;
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сок лайма - с 1 шт;
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сахар - 4 г;
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ледяная вода - 75 мл;
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соль - по вкусу.
Залейте арахис горячей водой на 30 мину и слейте жидкость. Кинзу и мяту промойте и обсушите, у перца чили удалите плодоножку.
Сложите зелень, арахис, чили, сахар и специи в блендер, добавьте сок лайма и примерно половину ледяной воды. Измельчите до однородной пасты, затем влейте оставшуюся воду и взбейте еще раз.
Готовый чатни переложите в чистую банку и уберите в холодильник.
С чем подавать зеленый чатни
В оригинальном рецепте чатни подают с необычным горячим - запеченным корнем сельдерея в пряном маринаде. Готовить подобные редкости нет нужды. Соус прекрасно дополняет мясо, птицу, картофель фри, овощные котлеты и бутерброды.
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