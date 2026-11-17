Диетологи Мухаммад Касим и Джонатан Силберлихт раскрыли вечерний напиток, спасающий печень от болезней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, их рекомендации цитирует издание Eating Well.

По словам диетологов, лучшим напитком для здоровья печени, который можно употреблять во второй половине дня, является несладкий кофе без кофеина. "Кофе - один из немногих напитков, который неизменно ассоциируется с улучшением здоровья печени, и употребление его вариантов без кофеина вечером позволяет людям наслаждаться его потенциальными преимуществами, не нарушая при этом сон", - объяснил Касим.

Силберлихт добавил, что у тех, кто пьет кофе, печень менее подвержена жировой дистрофии, фиброзу, циррозу и раку. Врачи также привели данные исследования, показавшего, что различий между кофе с кофеином и без кофеина для здоровья печени нет: употребление одной-двух чашек обычного кофе и декафа снижает риск развития цирроза печени на 20 процентов и рака печени на 24 процента.

По словам специалистов, это происходит благодаря хлорогеновым кислотам - разновидности полифенолов, которые защищают клетки печени за счет противовоспалительного действия. Кроме того, растительные компоненты кофе помогают печени расщеплять жиры и уменьшать риск развития рубцовой ткани и накопления жира, заключили диетологи.