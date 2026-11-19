Ограничение калорийности рациона не гарантирует долголетия, в то время как качество продуктов может влиять на продолжительность жизни не меньше, чем количество потребляемых калорий. К такому выводу пришли исследователи из Шанхайского университета Цзяотун, проанализировав более 30 крупных исследований на людях, а также эксперименты на животных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, обзор опубликован в журнале The Innovation Nutrition.

Авторы выделили пять важных факторов питания: тип углеводов, источники белка, отдельные аминокислоты, виды жиров и количество клетчатки. С рационом, богатым растительной пищей, рыбой, орехами и клетчаткой, в исследованиях была связана более низкая смертность. Напротив, высокое потребление ультрапереработанных продуктов ассоциировалось с повышенным риском смерти.

Например, анализ 64 исследований с участием более 3,5 млн человек показал, что при высоком потреблении клетчатки риск смертности был на 23% ниже, чем при низком. Питание с преобладанием растительных продуктов, включая средиземноморскую диету, было связано со снижением риска смерти на 10-25%.

Исследователи объясняют возможный эффект тем, что питательные вещества влияют на клеточные системы, регулирующие рост, восстановление и удаление поврежденных компонентов. По их гипотезе, определенный состав рациона может запускать процессы, сходные с теми, которые активируются при ограничении калорий.

"При этом универсальной диеты для долголетия, вероятно, не существует. Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов может меняться с возрастом и зависеть от пола, генетики и кишечной микрофлоры", - отмечают ученые.

Например, авторы предлагают увеличивать долю растительного белка в среднем возрасте, а после 65 лет снова повышать общее потребление белка для поддержания мышечной массы.

Однако обзор не доказывает, что изменение состава питания само по себе продлевает жизнь. Значительная часть данных получена в экспериментах на животных, а исследования на людях показывают преимущественно статистические связи.