Названо лучшее время для пробуждения утром

Врач Себастьян Ла Роса заявил, что не стоит просыпаться слишком рано или очень поздно. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит издание ABC.

"Никому не нужно просыпаться в пять часов утра, чтобы пойти на пробежку, потому что это слишком стрессово, и никому не следует просыпаться в 10:30, за исключением ситуаций, связанных со сменой часовых поясов или очень экстремальными обстоятельствами", - пояснил Ла Роса.

Оптимальным временем для пробуждения для большинства людей он назвал время с 6:45 до 7:00 утра. Специалист добавил, что нерегулярный сон влияет на организм хуже, чем недостаток сна. В связи с этим он призвал ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.