Новые iPad Pro могут получить дизайн, схожий с iPhone 4

Стив Хеммерстоффер показал рендер, который может принадлежать новым iPad Pro.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Macdigger, владелец Twitter-аккаунта @OnLeaks Стив Хеммерстоффер опубликовал рендеры iPad c безрамочным дисплеем, линиями для антенны и формой углов, как в iPhone 4. Изображение планшета первыми показали авторы блога MySmartPrice, они утверждают, что именно таким будет новый iPad Pro 2018 года с диагональю дисплея в 12,9 дюйма.

Хеммерстоффер не до конца уверен, что рендеры являются истинными:

- Таак... Не могу подтвердить на все 100%, но... Это, вероятно, первая возможность взглянуть на новый 12,9-дюймовый iPad Pro.

Если изображения созданы по истинной схеме iPad, этой осенью Apple полностью пересмотрит дизайн планшета. Компания сделает углы корпуса более скошенными, а по ркаю рамки будут размещены разрывы для улучшенного сигнала антенн Wi-Fi и LTE.

Возвращаясь к славным денькам iPhone 4, дизайнеры Apple не станут отказываться от достижений последних лет. На верхней и нижней грани iPad размещены два динамика, внизу между ними находится порт Lightning. Порт 3,5-мм в рендере не замечен.

Также, очевидно, в 2018 году Apple откажется от кнопки Home с сенсором Touch ID. Вместо неё в iPad появится фронтальная камера TrueDepth с поддержкой Face ID. Остальные кнопки остались на своих прежних местах.

Небольшое удивление вызывает расположение Smart Connector, с помощью которого к iPad подключается клавиатура. На рендере он расположен на задней панели рядом с портом Lightning. Скорее всего, это изменение вызвано тем, что Face ID не может работать, когда устройство расположено в горизонтальном виде (режим панорамы).

Минг-Чи Куо ранее писал, что новые планшеты Apple серии Pro сохранят прежние размеры, но получат больший экран за счёт безрамочного дизайна.

Корпорация из Купертино, вероятно, представит новые iPad на презентации 12 сентября вместе с iPhone 2018 года.

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