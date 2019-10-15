На заводе итальянской марки в Сант-Агата-Болоньезе собрали 14 022-й по счету экземпляр суперкара Huracan. Тем самым эта модель побила рекорд, некогда установленный моделью Gallardo - но на самом деле "Уракан" оказался популярнее примерно вдвое, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Знаковый для компании Hurcacn оказался серым купе в исполнении Evo, которое собрали для заказчика из Южной Кореи. Это семейство выпускается последние пять лет, тогда как Lamborghini Gallardo завоевал титул самого массового "Ламбо" за десятилетний период - с 2003 по 2013 годы. Таким образом, Huracan добрался до заветной цифры в два раза быстрее.

При этом в ближайшее время отказываться от "Уракана" итальянцы не собираются. К представленным недавно доработанным купе и спайдеру Huracan Evo вскоре должны присоединиться модификации с приводом только на заднюю ось, а также особо хардкорное исполнение Performante. Впрочем, не исключено, что в Lamborghini выпустят только одну из упомянутых версий.

Таким образом, у Huracan есть шанс установить новые стандарты в продажах Lamborghini. Правда, шанс куда выше у другой модели - кроссовера Urus, благодаря которому марка в буквальном смысле удвоила объемы реализации по сравнению с 2018 годом. В 2019-м же кроссовер продается более, чем вдвое успешнее, чем семейство Huracan, чью победу сейчас празднуют в Lamborghini. Если за период с января по июнь компания реализовала 1 211 "Ураканов", то "Урус" разошелся тиражом в 2 693 машины.

Таким образом, до заветной цифры в 14 тысяч экземпляров кроссовер Lamborghini может добраться еще быстрее - года эдак за три-четыре.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!