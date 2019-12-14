Суд Рима обязал оштрафованной в Венгрии соцсети Facebook восстановить страницу двух ультраправых итальянских движений, включая партию сторонников фашистского лидера Бенито Муссолини, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как пишет газета Il Messaggero, в сентября модераторы социальной сети заблокировали страницы фашистской партии CasaPound и праворадикалов из Forza Nuova, обвинив их в "распространении ненависти и нападкам на других на основании того, кто они есть".

Но те решили не мириться с этим и обратились в суд, который пришел к выводу, что решение модераторов "исключить их (или крайне ограничить) из итальянской политической дискуссии", незаконно.

Кроме того, судья обязал Facebook возместить истцам судебные издержки и выплатить им по 800 евро за каждый день блокировки.

Движение CasaPound было основано в конце 1990-х. Его название связно с именем Эзры Паунда - американского поэта и сторонника Муссолини. Во время Второй мировой он вел программы на итальянском радио, призывая к борьбе против англо-американской коалиции.

В апреле члены CasaPound и еще несколько крайне правых активистов, включая правнука Муссолини, обвинили Facebook в дискриминации после того, как их учетные записи в соцсети заблокировали.