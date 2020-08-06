Вот почему вы всегда заряжали смартфон неправильно

Исследователи неоднократно подтверждали, что смартфонам вредит полная разрядка аккумуляторов.

Эксперты платформы "Цифровой гражданин" аналитического центра НАФИ объяснили, какие ошибки люди допускают чаще всего при зарядке смартфона, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

Аккумулятор быстрее изнашивается, если постоянно разряжать его до 0% и перезаряжать до 100%, в таком случае ресурс батареи может заметно снизиться за 300-500 циклов. Самые безопасные рамки - от 40% до 80%.

В iPhone под управлением последних версий iOS появилась интеллектуальная зарядка, которая отслеживает циклы пополнения запаса батареи и после 80% медленно заряжает iPhone до 100%, если пользователь, как это часто делают, не отключил его от сети. Производители часто не рекомендуют постоянно использовать гаджеты с зарядом аккумулятора 100%.

Также негативно на жизни девайса сказываются тяжелые процессы во время зарядки: игры и другие требовательные к ресурсам программы. Во время их запуска устройство нагревается, что вредит батарее - поэтому параллельный запуск игр с быстрой зарядкой еще хуже отражается на ее долговечности.