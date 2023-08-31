Азербайджан демонстрирует достижения в сфере высоких технологий на выставке в Пакистане

Азербайджан принимает участие в выставке информационных технологий (ИТ) ITCN Asia, которая продлится с 31 августа по 2 сентября в пакистанском городе Карачи.

Как сообщает Day.Az, помимо Азербайджана в ИТ-выставке принимают участие 100 иностранных представителей из 8 стран, в том числе из Китая, Сингапура, ОАЭ, Саудовской Аравии и США, а также более 450 организаций.

Выставка проходит в городском экспо-центре Карачи. Главными партнерами выставки являются компании Google, P@SHA и UNIFONIC. На открытии выставки выступит федеральный министр науки и технологий, информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Умайр Саиф. Впервые в рамках этого мероприятия компании - производители мобильных телефонов будут выставлены в отдельном телекоммуникационном павильоне, продвигающем мобильные устройства под брендом Made in Pakistan. На выставке установлено более 400 стендов, на которых, наряду с компаниями Special Communications Organization, InoTech Solutions, Systems Limited, Abacus Consulting, Transworld, UNIFONIC, S.I Global Solutions, представлены мировые бренды.

Глобальный форум CIO также организует в Пакистане эксклюзивное мероприятие, в рамках которого предусмотрено проведение конференций на темы "Кибербезопасность", "Электронная коммерция", Fintech, Agile, Digital Education, Gaming и многое другое.

Ожидается, что трехдневное мероприятие посетят более 35 000 человек.