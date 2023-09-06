Маск занял миллиард долларов у собственной компании

В октябре 2022 года американский предприниматель Илон Маск занял у своей компании SpaceX миллиард долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на полученные документы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Денежные средства были выданы Маску примерно в то же время, когда бизнесмен приобрел социальную сеть Twitter (сейчас - X) за 44 миллиарда долларов. При этом цель кредита не была указана, а заем был погашен в ноябре. Отмечается, что денежные средства были привлечены Маском из значительной части бюджета SpaceX, суммарный объем займа составил 11 процентов от 9 миллиардов собственного капитала компании.

Заем был выдан в то время, когда SpaceX делала крупные инвестиции в ракетную программу Starship и программу спутниковой связи Starlink. Примерно тогда же Маск призывал сотрудников компании следить за расходами. Еще в конце 2021 года предприниматель предупреждал о возможном банкротстве SpaceX в связи со значительными вложениями в различные проекты. На конец 2022-го активы компании, включая наличные и ценные бумаги, оценивались в 4,7 миллиарда долларов.