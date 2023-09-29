SpaceX заключила первый контракт с Космическими силами США

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, заключила свой первый контракт с Космическими силами США на предоставление спутниковой связи военным с помощью системы Starshield.

Как передает Day.Az со ссылкой на Habr, об этом сообщает Bloomberg.

По словам Маска, Starshield будет основана на базе системы спутниковой связи Starlink, уступая ей в масштабах и находясь под контролем американского правительства. Starshield должна будет поддерживать национальную безопасность США с помощью спутникового наблюдения Земли и коммуникаций через сквозное шифрование и дополнительные "криптографические возможности". Спутники системы будут доставлять на низкую околоземную орбиту с помощью ракет-носителей.

Соглашение между SpaceX и Космическими силами США подписали 1 сентября, оно рассчитано на год. Максимальные затраты по контракту - $70 млн. Также, по словам представителя ВВС США, к 30 сентября компании выделят около $15 млн для финансирования 54 "партнёров миссии" в армии, военно-морском флоте, ВВС и береговой охране.

Первые спутники Starlink запустили в 2019 году. На данный момент действует более 4,5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите - это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трёх с половиной лет.