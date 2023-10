Новые iPhone 15 могут сломаться из-за зарядок в автомобилях

Некоторые владельцы BMW столкнулись с серьезной проблемой при использовании автомобильной беспроводной зарядки на смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, после зарядки в смартфонах перестает работать NFC и Apple Pay, сообщает портал MacRumors.

По словам пострадавших, после зарядки в авто смартфоны показывают сообщение о том, что необходимо подключить их к компьютеру для восстановления данных. После перезагрузки устройства они возвращаются к рабочему состоянию, но NFC-модуль оказывается поврежденным. В приложении Wallet появляется ошибка "Could Not Set Up Apple Pay" (не удалось настроить Apple Pay). Данная проблема не решается перезагрузкой или сбросом настроек смартфона.

Представители Apple уже заменили несколько устройств с неработающим NFC по гарантии, но пока не дали официального комментария по поводу этой проблемы. Со стороны BMW также нет никаких объяснений или рекомендаций для владельцев авто.

Известно лишь, что проблема затрагивает только модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, тогда как от владельцев базовых моделей подобных сообщений не поступало.