Гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A успешно прошел испытания в США

Компания Stratolaunch успешно провела испытания гиперзвукового летательного аппарата Talon-A (TA-1).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе производителя.

"Я очень горжусь их [сотрудников компании] упорством в достижении этой цели. Успех испытаний - это прямой результат технического мастерства и профессионализма команды", - сообщил президент и генеральный директор Stratolaunch Закари Кревор. Как отмечается, во время тестов аппарат достиг гиперзвуковых скоростей, приближающихся к 5 Махам (более 6,1 тыс. км/ч). Другие технические характеристики TA-1 не приводятся.

TA-1 стал первым американским летательным аппаратом с подобными скоростными возможностями, разработка которого ведется частной компанией. В перспективе его отличительной особенностью также станет возможность повторного использования, добавили в Stratolaunch.

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