Азербайджан готовится к утверждению концепции цифровизации

В ближайшее время ожидается утверждение концепции цифровизации в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила во вторник председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Инара Велиева.

"Идеи для дорожных карт разрабатываются по различным отраслям. Например, мы работаем вместе с частным сектором, охватывая не только отдельные министерства, но и все направления в целом. Мы создаем дорожную карту для этого направления, и на данный момент работа над ней продолжается. Аналогичная работа ведется и для других секторов, включая образование. Полностью разрабатывается концепция цифровизации, включая KPI, по которым будем измерять успех цифровизации в стране и государственных органах. Сейчас эта концепция находится на утверждении в правительстве. Мы ожидаем, что утверждение произойдет в ближайшее время", - сказала она.

Ранее уже сообщалось о том, что Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана совместно с государственными учреждениями разработали дорожную карту, чтобы определить, какие услуги и в каком порядке будут цифровизироваться.

Напомним, что Агентство инноваций и цифрового развития было создано в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 октября 2021 года в качестве публичного юридического лица при министерстве цифрового развития и транспорта.

Агентство инноваций и цифрового развития служит для организации деятельности в области цифровой трансформации в стране, формирования местной инновационной среды, укрепления экосистемы. Приоритетными направлениями агентства являются проведение испытательных экспериментов в области ядерной науки и технологий, поддержка физических и юридических лиц в их инновационно ориентированных научных исследованиях и инновационных проектах (стартапах), оказание помощи в приобретении современных технологий и технологических решений, обеспечение доступности образовательных и карьерных возможностей в области ИКТ в стране, создание и организация цифрового правительства и цифрового общества.