Доля Windows 11 неожиданно упала

Распространение Windows 11 во всем мире неожиданно замедлилось. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Statcounter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным агентства, глобальная доля Windows 11 среди всех операционных систем (ОС) Microsoft в ноябре составила 34,94 процента. При этом в октябре она достигала 35,58 процента. Лидером рынка осталась Windows 10, актуальная доля которой составляет 61,83 процента - в октябре было 60,95 процента.

При этом с мая 2024 года доля Windows 11 росла каждый месяц. Так, в мае она составляла 27,67 процента, в сентябре - уже 33,42 процента. Журналисты издания Neowin не смогли найти объяснение феномену.

"С окончанием поддержки Windows 10, которое наступит чуть больше чем через десять месяцев, ее доля рынка, превышающая 61 процент, выглядит весьма тревожной", - заметили авторы. По мнению специалистов, за три года Microsoft так и не смогла перевести большую часть компьютеров на Windows 11.