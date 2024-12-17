Геймеры обвинили приложение Nvidia

Геймеры жалуются на снижение производительности в играх из-за вышедшего в ноябре приложения Nvidia App.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Tom's Hardware.

Согласно тестам, проведенным Tom's Hardware, в играх на ПК с установленным Nvidia App частота кадров может снижаться от 2% до 12%. Такое поведение видеокарты GeForce RTX 4060 наблюдалось в пяти разных играх.

При этом в некоторых случаях приложение Nvidia App продемонстрировало положительный эффект на производительность, например, в играх S.T.A.L.K.E.R. 2 и Microsoft Flight Simulator 2024. Несмотря на это, в большинстве случаев отсутствие Nvidia App все же способствует увеличению производительности.

Кроме того, один из пользователей сообщил о снижении производительности на 15% в Black Myth: Wukong при использовании процессора AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокарты GeForce RTX 4080 Super.

В Nvidia уже осведомлены о проблеме и рекомендуют отключить опцию "Игровые фильтры и режим фото" в настройках приложения Nvidia App для улучшения производительности.