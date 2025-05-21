Человекоподобный робот Tesla убирается и готовит на кухне

Tesla представила новые возможности своего гуманоидного робота Optimus в видеоролике, опубликованном в X (Twitter) инвестором компании Марио Науфалом. Демонстрация показывает, как робот справляется с широким спектром бытовых задач, намекая на его потенциал в автоматизации домашних дел, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ролике Optimus уверенно выполняет различные повседневные операции: от уборки помещений и мытья посуды до глажки белья, приготовления еды и сортировки мусора. Эти кадры дают представление о том, какие функции Tesla Optimus сможет взять на себя в будущем.

Ключевым аспектом прогресса, демонстрируемого в видео, является инновационный метод обучения робота. Все показанные действия Optimus освоил благодаря единой нейросети, которая изучала движения и процессы по видеороликам, снятым с участием людей. Такой подход позволил значительно быстрее обучить робота сложным задачам, минуя традиционные методы программирования.

Optimus, также известный как Tesla Bot, является универсальным гуманоидным роботом, разрабатываемым компанией Tesla. Проект был анонсирован на мероприятии "День искусственного интеллекта" 19 августа 2021 года, а первый прототип был представлен в 2022 году. Генеральный директор Илон Маск ранее заявлял, что потенциал Optimus может со временем превзойти даже автомобильный бизнес Tesla. Ожидается, что уже в этом году компания начнет использовать роботов на производстве электромобилей Tesla.