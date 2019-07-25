Похмельный синдром - это отравление организма. Алкоголь поражает мозг, из-за чего утром становится плохо: болит голова и кружится, мучает сухость во рту и тошнит. Все, что можно сделать в таком случае, - это восполнить элементы, которые вы потеряли при выводе спиртного из организма и не мешать ему избавляться от токсинов. Какие же продукты помогут пережить похмелье?

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Обильное питье

Тревога и головная боль возникают из-за накопления в организме ацетальдегида, продукта распада алкоголя в печени. Чтобы это вывести, необходимо много пить. Дело в том, что вода в организме вместе с токсичными веществами скапливается в мягких тканях (образуя похмельные отеки), а в системе кровообращения ее становится мало (от этого вы сильно хотите пить). Свежая жидкость наполнит кровеносную систему и выведет старую воду с вредными веществами, избавив вас от отеков и похмелья.

Желательно пить как простую чистую воду, так и минералку, кисломолочные напитки, сок лимона, зеленый чай. Минеральная вода пополнит запас электролитов в организме, которые были потеряны во время выпивки.

Бананы

Если вы уже пришли в себя и тошнота спала, можете съесть что-нибудь полезное. Например, банан. Он легко усвоится, а еще в этом фрукте содержится калий, который организм потерял в процессе распития алкоголя.

Бульон

Густой мясной или куриный бульон повысит уровень натрия в организме. Также он содержит цистеин, который восстановит работу печени и уберет головную боль.

Яйца

В яйцах содержится цистеин, который помогает убрать из организма ацетилальдегид - побочный продукт метаболизма алкоголя. Именно он провоцирует тошноту и шум в голове.

Овсянка

В овсяной каше содержится витамин B, кальций и магний. Восполнив баланс этих веществ, вы почувствуете себя легче.

Миндаль

Крепкие напитки вымывают магний из вашего тела. Это становится причиной озноба, сердцебиения, слабости и боли в мышцах. В 100 грамм миндаля содержится 67% суточной нормы магния.

Курага

Этот сухофрукт восполнит потерю калия, который участвует в проведении нервных импульсов, регулирует давление и снимает отеки.

Шпинат

Спиртные напитки снижают всасывание витамина В9, который необходим нервной системе. Дефицит этого фолата может вызвать раздражительность. В 100 граммах шпината содержится половина суточной нормы этого вещества.

Мед

Алкоголь снижает уровень глюкозы в крови. Это является одной из причин того, что болит голова. Небольшая порция меда поднимет сахар.

Чего лучше не принимать от похмелья

Рассол

Всем известное "лекарство" от похмельного синдрома - рассол - поможет, но ненадолго. Дело в том, что переизбыток соли в маринаде начнет еще больше вас обезвоживать.

Аспирин

Несмотря на то, что аспирин обезвредит продукты распада спиртного и снимет головную боль, врачи не рекомендуют принимать его для снятия симптомов похмелья. Лекарство может вызвать воспаление слизистой оболочки желудка и кровотечение.

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