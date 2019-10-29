Делать уколы самому себе не так уж и сложно и страшно, и мы вам это докажем.

Как сделать укол в домашних условиях

1. Вымой руки с мылом, встряхни ампулу и отломай ее кончик. Набери лекарство в шприц.

2. Чтобы правильно определить место укола, проведи по ягодице воображаемый крест, который разделит ее на 4 части. Укол следует делать в верхний наружный квадрат!

3. Возьми шприц в правую руку, сними колпачок с иглы. Левой рукой немного собери кожу в предположительном месте укола, сформировав валик. Быстро воткни иголку, держа ее перпендикулярно. Если очень страшно, можно сделать глубокий вдох.

4. Теперь расслабься и как можно медленнее вводи лекарство! Шприц нужно держать как ручку, большим пальцем надавливая на поршень.

5. После введения лекарства помассируй место укола ваткой, смоченной в спирте.

Теперь ты знаешь, как сделать укол самому себе! Здесь нет ничего страшного. Многие говорят, что проще колоть себя в ногу, но этот момент достаточно сомнительный. После инъекции в бедро может возникнуть неприятная боль, ногу будет тянуть. Вариант с уколом в ягодицу - беспроигрышный!

Делая укол самому себе, обрати внимание на длину иглы: для внутримышечных уколов нужно использовать только длинные иглы! Игла нужной длины обеспечит попадание лекарства в мышцу, а не под кожу, что поможет избежать воспалительного процесса.

Источник: ТакПросто

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