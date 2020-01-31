Оказывается, обыкновенная алюминиевая фольга поможет не только на кухне, но и избавит от некоторых недомоганий. О странном, но действенном лечении при помощи фольги рассказывает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Впервые этот метод лечения применил на практике врач-психотерапевт, ученик Фрейда, Вильгельм Райх. А затем он стал весьма популярен в китайской медицине.

Для лечения подойдет любая алюминиевая фольга, которую необходимо нарезать полосками шириной около 1 см, а затем наклеить их на широкий и длинный пластырь таким образом, чтобы между полосками и по краям пластыря оставалось пространство в 1,5 см.

Подготовленные таким образом полоски после этого наклеить на больное место на 40-50 минут. Лечение фольгой китайские медики рекомендуют проводить курсами по 7-10 дней, а затем делать недельный перерыв.

Таким образом можно избавиться от болей во время остеохондроза, болей в суставах, простуды, радикулита, различного рода ран и даже от усталости.

Если вы чувствуете, что в борьбе с простудой вот-вот потерпите поражение, доставайте из ящика фольгу. Необходимо несколько раз обернуть фольгой ступни и оставить примерно на час.

По истечении этого времени вы почувствуете облегчение. Через пару часов процедуру следует повторить вновь. Через несколько дней такого лечения простуда отступит.

Неплохо действует фольга и как "препарат" от усталости. Ее нужно нарезать тонкими полосками и поместить в морозилку. Через пару часов прохладные полоски приложить к векам и щекам на некоторое время. Усталость и сонливость как рукой снимет.

Если вас беспокоят суставные боли, необходимо приложить фольгу блестящей стороной к источнику боли, зафиксировать бинтом и оставить на пару часов. Повторять процедуру в течение недели.

При зубной боли полоску фольги нужно подержать некоторое время у щеки, а если болит ухо - приложить фольгу к нему.

Эффективность лечения фольгой специалисты объясняют биотоками человека. Биологически активные точки нашего организма могут испускать определенные биотоки, которые сообщают о каком-либо нарушении в теле. Мы чувствуем боль. Фольга же отражает эти сигналы обратно, воздействуя на ту же точку. Организм активизирует иммунную систему и начинает сам "ликвидировать" источник нарушения работы организма.