Врач рассказал о неожиданной пользе попкорна

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, рассказал Gazeta.ru о неожиданном полезном свойстве попкорна. По мнению специалиста, большое количество клетчатки в зернах кукурузы помогает снижать уровень глюкозы в крови, передает Day.Az.

Врач считает, что абсолютно полезным попкорн назвать нельзя. При приготовлении лакомства используются вредные жиры сахар или соль. Если есть сладкий попкорн регулярно, то это может привести к проблемам с обменом веществ, развитию различных воспалений.

"Чем больше человек ест сладкого, тем выше риск развития многочисленных заболеваний с возрастом. Если ребенок ест любые сладости с детства, то став взрослым он начнет испытывать серьезные проблемы со здоровьем, негативный эффект будет накапливаться", - отметил Гинзбург.

При этом, у попкорна есть одно неожиданное полезное свойство - он замедляет скорость всасывания глюкозы. Кукурузное зерно богато клетчаткой, которая способствует снижению сахара в крови и вредного холестерина.

"В попкорне достаточно крахмала, конечно в нем есть жиры, но именно благодаря клетчатке уровень сахара поднимается не резко, а медленно. Сахар не так быстро усваивается организмом, в конечном итоге это идет на пользу", - рассказал диетолог.

Специалист таже отметил, что здоровый человек день может съедать две небольшие горсти не слишком сладкого попкорна. Регулярно этот продукт лучше не употреблять.