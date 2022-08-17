Инженеры создали 3D-череп для младенца, родившегося без затылка

Группа ученых из польской компании Sygnis, Детской университетской больницы в Кракове и Онкологического центра в Гливице напечатала 3D-череп для новорожденной девочки за 96 часов до операции. Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает Day.Az.

У девочки не сформировалась затылочная кость, и часть мозга была частично обнажена. Во время беременности врачи не смогли обнаружить дефект. Ребенок родился в городе Жешуве и сразу после рождения был доставлен в Университетскую детскую больницу в Кракове в отделение патологии новорожденных и интенсивной терапии, где врачи провели подробную диагностику.

Инженеры подготовили модель черепа на основе медицинской визуализации МРТ и КТ и начали процесс 3D-печати двумя разными технологиями, чтобы избежать неудачи.

Первую модель они изготовили с использованием технологии SLS (селективного лазерного спекания) на 3D-принтере Sinterit Lisa Pro за 24 часа. Вторую модель - по технологии SLA (технология печати, включающая послойное отверждение светочувствительных смол) за 8 часов.

После печати модели были доставлены в больницу для операции, которая завершилась успешно.

В будущем девочке предстоит пройти еще несколько подобных процедур по замене черепного импланта, так как кости будут расти.