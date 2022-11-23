МРТ позволило увидеть признаки мигрени в мозгу человека

Ученые смогли увидеть вызванные мигренью изменения в мозгу с помощью МРТ. Об этом сообщает пресс-служба Радиологического общества Северной Америки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мигрень является распространенным состоянием, сопровождающимся сильной повторяющейся головной болью. Она также может вызывать тошноту, слабость и чувствительность к свету. По данным Американского фонда мигрени, более 37 миллионов человек в США и до 148 миллионов человек во всем мире страдают от хронической мигрени.

"У людей с хронической и эпизодической мигренью без ауры наблюдаются значительные изменения в периваскулярных пространствах мозга, в полуовальном центре", - заявляют медики. Это удалось выяснить с помощью МРТ с полем 7 тесла, в исследовании приняли участие 10 человек с хронической мигренью, 10 человек с эпизодической мигренью без ауры и пять здоровых людей того же возраста.

Периваскулярные пространства представляют собой заполненные жидкостью среды, окружающие кровеносные сосуды головного мозга. Статистический анализ показал, что у страдающих от мигрени людей расширенные периваскулярные пространств встречались гораздо чаще, чем у здоровых.

Ученые предполагают, что обнаруженные изменения связаны с проблемами лимфатической системы головного мозга. Однако неясно, является ли это следствием или причиной мигрени. Авторы работы надеются, что их исследование в итоге поможет лечить это заболевание.