Врач о риске появления «простудных прыщей» при ОРВИ

На фоне гриппа и ОРВИ на коже могут появиться так называемые простудные прыщи. О причинах этого явления и методах борьбы с высыпаниями "Известиям" рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог, заместитель главного врача в клинике "СМ-Косметология" Ольга Андриянова в четверг, 22 декабря, передает Day.Az.

По ее словам, в понятии "простудные прыщи" нужно рассматривать только те, которые появляются во время каких-то перенесенных заболеваний, например гриппа или ОРВИ, но чаще всего эти прыщики появляются по многим причинам.

"Основной причиной появления простудных прыщей является снижение иммунитета, причем не только организма, но и кожи. Обычно простуда сопровождается появлением насморка, из-за которого мы постоянно трем нос не всегда чистыми бумажными салфетками. Из-за трения происходит занесение инфекции, вследствие чего появляются простудные прыщики", - пояснила специалист.

Кроме того, зачастую при простуде прыщи появляются у тех пациентов, в анамнезе которых уже есть акне. В этом случае простуда является триггером и чаще провоцирует развитие обострений, поскольку общее снижение иммунитета касается и кожи.

"Если у пациента нет акне в анамнезе, но у него появляются прыщики, чаще всего это происходит за счет проникновения патогенной микрофлоры, в большинстве случаев это золотистый стафилококк, вызывающий стафилодермию", - уточнила Андриянова.

Говоря о методах избавления от простудных прыщей, дерматолог подчеркнула важность укрепления иммунитета. Так, повышению иммунитета способствуют средства, которые назначаются в виде активной дозы витамина С, витаминов группы B, цинка. Различные адаптогены также помогают организму быстрее восстановиться и в том числе уменьшают прыщи.

"Наружно необходимо соблюдать все правила асептики и антисептики. По этой причине чаще всего назначаются антибактериальные препараты, которые помогают подавить патогенную микрофлору. Главное - соблюдать правила чистоты, обрабатывать лицо стерильными растворами, не допускать переохлаждения организма и не выдавливать эти прыщики", - добавила врач.