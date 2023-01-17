Названа польза куриного бульона в лечении простуды и ОРВИ

Привычная диета в лечении вирусных инфекций гриппа и ОРЗ должна состоять из обильного теплого питья, свежих овощей и фруктов, а также легкоусвояемой, не острой, не жареной и не соленой пищи. Об этом "Газете.Ru" рассказал терапевт "Теледоктор24" Дмитрий Окунев. Он объяснил, как питаться правильно во время болезни, передает Day.Az.

По словам эксперта, особенно важно правильное питание при гриппе или других заболеваниях с острым началом и высокой температурой. Таким пациентам следует воздержаться от обильной пищи в течение первых 4-5 дней.

"Продукты должны выбираться привычные, которые нравятся больному, но и легкие по калорийности и быстроусвояемые. Пища должна готовиться так, чтобы она была теплой. Главный инструмент для очистки от интоксикации во время болезни - чаи, компоты, кисели и морсы. Они увлажняют пересохшую слизистую, блокируют воздействие на организм патогенов. Мощный источник витамина С также - отвар шиповника", - сообщил врач.

Он отметил, что питание в период болезни должно быть дробным - до 5-6 раз в день, маленькими порциями по 300 грамм. Переедание же создает дополнительную нагрузку, так как ферментативная активность пищеварительного тракта снижается, и пища медленно переваривается.

"Хороший вариант во время болезни - куриный бульон. Его воздействие на больной организм объясняется тем, что курица хорошо усваивается, в ней много цинка и магния, что помогает выздоровлению, поскольку тяжелобольному не хватает магния", - констатировал Окунев.

При этом одними из самых важных в период болезни являются витамины С и Р (рутин), которые укрепляют стенки кровеносных сосудов. Чтобы их получить, рекомендует терапевт, стоит есть такие продукты, как шиповник, черная смородина, черноплодная рябина, лимоны.

"В Китайской медицине считают, что "теплые" продукты стимулируют выработку организмом термической и физической энергии, обладают согревающим действием, ускоряют метаболизм. Из теплых продуктов полезными во время болезни станут: лук-порей, кориандр, цветная капуста, чеснок, папайя, абрикос, миндаль, персик, вишня, гранат, чернослив, финик, куриное мясо, баранина", - перечислил эксперт.

Также он посоветовал ограничить употребление крепкого алкоголя и употреблять в пищу больше продуктов с витамином А и каротином. Они способствуют регенерации эпителия дыхательных путей.

"При высокой температуре желательно употреблять морковь, апельсины, петрушку, курагу, облепиху, а в дальнейшем и продукты животного происхождения - говяжью печень, печень трески, сливочное масло, сливки, твердый сыр, яйцо, жирные сметану и творог.

По мере выздоровления, постепенно следует переходить к здоровому образу жизни (ЗОЖ), который включает в себя полноценный сон, отказ от физических и эмоциональных перегрузок и вредных привычек, соблюдение диеты и принципов здорового питания, богатого витаминами и минералами", - заключил терапевт Окунев.