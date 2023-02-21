Врач дал рекомендации по улучшению качества сна

Привычка дремать в обед или после работы ухудшает качество сна, поэтому стоит отказаться от нее. Об этом написал в колонке для издания Daily Mail Макс Пембертон. Он отметил, что у людей, которые ложатся спать в разное время и проводят в кровати неодинаковое количество часов, повышается риск развития атеросклероза, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Кроме того, по словам Пембертона, нестабильный сон может спровоцировать гипертонию, диабет, болезни сердца и ухудшение настроения.

Врач посоветовал составить расписание дел перед сном и придерживаться этого плана. За два часа до отхода ко сну нужно закончить работу, не брать в руки гаджеты, принять ванну и почитать книгу.

Пембертон добавил, что опасно поддаваться желанию подремать после работы, так как сбивается режим. Стоит также избегать любых продуктов и напитков, которые возбуждают нервную систему, - например, шоколада, кофе и алкоголя.