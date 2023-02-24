Симптомы болезни Паркинсона можно уменьшить с помощью ультразвука

Ученые из Университета Мэриленда показали, что сфокусированный ультразвук может снизить дрожание и улучшить подвижность у пациентов с болезнью Паркинсона. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 94 пациента с болезнью Паркинсона. Их случайным образом распределили на две группы: участники из контрольной группы прошли фиктивную процедуру, а из экспериментальной группы - ультразвуковое лечение без разрезов с помощью устройства Exablate Neuro.

Спустя три месяца симптомы уменьшились у 32% пациентов из контрольной группы и 70% из экспериментальной. У большинства эффект от процедуры сохранялся год спустя.

Симптомы болезни Паркинсона включают дрожь, скованность и трудности с балансом и координацией. Иногда для лечения используют глубокую стимуляцию мозга (DBS) с помощью хирургически имплантированных электродов. Процедура сопряжена с небольшим риском серьезных побочных эффектов, включая кровоизлияние в мозг и инфекцию. Методика ученых не требует разрезов, а пациент находится в сознании во время процедуры.

Исследование финансировалось Insightec, производителем Exablate Neuro.