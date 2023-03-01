Врач развеял популярные мифы об иммунитете

Иммунитет необходимо поддерживать, но существует много мифов о его повышении. Об этом главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Андрей Тяжельников рассказал в среду, 1 марта, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Врач отметил, что есть врожденный иммунитет, реагирующий на проникновение любых чужеродных микроорганизмов. А есть приобретенный иммунитет. Он вырабатывается, реагируя на конкретного возбудителя, запоминает его и впоследствии помогает организму справиться, если придется вновь с ним столкнуться. Его получают, в том числе, от прививок.

По словам Тяжельникова, защитные функции иммунитета снижаются от следующих факторов: вредные привычки, несбалансированное питание, переутомление, стрессы, тяжелые заболевания и экология.

Специалист отметил, что физическая активность укрепляет мышцы, насыщает кровь кислородом, укрепляет сосуды и повышает выносливость организма, а закаливание тренирует сосуды, повышает устойчивость к холоду, улучшает эмоциональное самочувствие.

"Однако и занятия спортом, и закаливающие процедуры должны быть длительными, системными и не изнуряющими. Начать обливаться холодной водой в период заболеваний, чтобы поднять иммунитет, - большое заблуждение", - уточнил он.

Также Тяжельников рассказал, что насыщенный смолами хвойных и других деревьев разреженный горный воздух стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, морской воздух насыщен йодом, солнце стимулирует выработку витамина Д, необходимого для поддержания здоровья.

При этом многие люди в силу заболеваний или особенностей не переносят жару или влажность и могут усугубить состояние здоровья. Поэтому выбор лучшего климата для иммунитета является вопросом индивидуальным.

Также врач обратил внимание на то, что иммунитет не любит резкой смены климатических условий. Те, кто уезжает зимой отдохнуть и набраться здоровья в жаркий морской климат, должны помнить, что при резкой перемене условий иммунитет снижается и организму необходимо время на адаптацию.

Чтобы поддерживать здоровье во время долгой и малосолнечной зимы в средней полосе, нужно больше бывать на природе, в парках, двигаться, придерживаться сбалансированного питания, отказаться от чрезмерного употребления алкоголя и курения, а также получать больше позитивных эмоций. Для выработки дневной нормы витамина Д достаточно 15-минутного пребывания под лучами солнца во время прогулки.

Если у человека снижен иммунитет, то поднять его, только употребляя повышенные порции витамина С или чеснока, не получится. Доктор предупредил, что могут возникнуть проблемы с ЖКТ.

Тяжельников объяснил, что высокий иммунитет может отразить атаку вируса, и человек не заболеет или легко перенесет заболевание.

"Но если человек все же заболел, то высокая температура говорит о том, что иммунитет борется с вирусом", - сказал он.

При высокой температуре иммунитет активнее вырабатывает антитела, поэтому не следует сбивать температуру ниже показателя 38,5.

Также врач считает заблуждением убеждение, что при применении лекарств иммунная система затем разучится бороться со многими заболеваниями.

"Иммунитет снижается, но не из-за применения лекарств, а вследствие воздействия инфекций, и человек после болезни чувствует себя ослабленным, но со временем силы восстанавливаются", - подчеркнул эксперт.

Тяжельников отметил, что иммунитет следует получать и с помощью вакцинации - это надежно и безопасно.