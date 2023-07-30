Ученые выяснили, что пение может смягчить симптом деменции

Исследователи из Английского университета Раскина обнаружили, что пение может успокоить нервное возбуждение - один из самых сложных для лечения симптомов деменции. Об этом сообщается на сайте университета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо проблем с памятью и спутанности сознания, около 90% людей с деменцией время от времени испытывают нервное возбуждение (ажитацию). При этом больные кричат, проявляют агрессию, совершают беспорядочные движения и испытывают тревогу и страх.

В новом исследовании пациенты из двух британских больниц раз в неделю в течение 14 недель проходили музыкальную терапию, которая включала пение знакомых песен и игру на ударных инструментах.

Благодаря терапии количество эпизодов ажитации сократилось на 75%: обычно эпизод происходил каждые три дня, а после музыкальной терапии - один раз в десять дней. Сеансы проводились обученным терапевтом.

Ученые считают, что открытие может помочь снизить количество пациентов с деменцией, которым приходится принимать сильнодействующие успокоительные препараты, связанные с повышенным риском падений и смерти.