В США выявили, что отказ от сна помогает при депрессии

Ученые Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета (штат Филадельфия, США) установили, что одна ночь без сна способна улучшить работу некоторых связей в мозгу, отвечающих за хорошее настроение. Результаты исследования публикует британское медицинское издание Medical Xpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о контакте миндалевидного тела головного мозга с передней поясной корой. По мнению исследователей, это связано с улучшением настроения как у некоторых пациентов с депрессией, так и у здоровых людей.

В экспериментах участвовали 38 здоровых людей и 30 человек с сильным депрессивным расстройством, а также 16 человек, которым позволяли спать в обычном режиме. Все участники прошли три этапа МРТ-сканирования головного мозга. В итоге эксперимент показал, что после одного пропущенного сна у большинства участников эксперимента ухудшилось настроение. При этом у 13 из 30 (43%) пациентов с депрессией настроение улучшилось. После одной ночи спокойного сна у 20 участников с большим депрессивным расстройством настроение улучшилось, а у остальных - ухудшилось или не изменилось. Связь миндалевидного тела с передней поясной корой значительно увеличилась у пациентов с улучшением настроения, но уменьшилась у тех, у кого настроение не изменилось.

Ученые полагают, что эта связь может отражать нейронную устойчивость к нарушениям настроения после потери сна. Также исследователи объяснили связь быстрой фазой сна (REM-сон). Его избыток снижает уровень норадреналина, а отсутствие при бессоннице может дать некоторым людям передышку, что приведет к антидепрессивному эффекту.