Что поможет снизить риск инфаркта у людей старше 60 лет

Прием витамина D может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 60 лет. К таким выводам пришли исследователи из австралийского Медицинского научно-исследовательского института им. Бергхофера (QIMR). Статья с описанием исследования опубликована в издании BMJ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наше исследование показало, что прием витамина D снижает риск развития серьезных сердечно-сосудистых осложнений, причем эффективность таких препаратов становится выше у пациентов, принимающих лекарства от сердечных заболеваний", - отмечается в отчете ученых.

Исследование QIMR проводилось в течение шести лет, с 2014 по 2020 год, и в нем приняли участие более 21 тыс. австралийцев в возрасте от 60 до 84 лет. Все они в течение пяти лет ежемесячно принимали витамин D 3 (холекальциферол, одну из форм витамина) или плацебо (лекарства-"пустышки") и регулярно проходили опросы о состоянии здоровья. Также ученые имели доступ к информации из их медицинских карт, чтобы отслеживать случаи поступления в клиники.

Ученые установили, что у 6% испытуемых, принимавших витамин D 3 , во время исследования диагностировали острые случаи сердечно-сосудистых заболеваний, такие как инфаркт и инсульт. В это число вошли также случаи смерти от болезней сердца и сосудов. Доля таких серьезных событий в группе плацебо была немногим выше - 6,6%.

Однако частота острых случаев заболеваний в группе, получавшей витамин, была на 9% ниже, чем в группе плацебо. При этом частота случаев инфаркта была на целых 19% ниже у тех, кто принимал витамин регулярно все пять лет.

В QIMR указали, что проведенная в стенах института работа "стала одним из самых серьезных и масштабных исследований влияния относительно высокой дозы витамина D (60 тыс. международных единиц в месяц - прим. ТАСС)". "Ранее в ходе рандомизированных исследований ученым не удавалось доказать, что прием витаминов, и в частности витамина D, полезен для профилактики [сердечно-сосудистых заболеваний], однако теперь мы знаем, что такие выводы были преждевременными", - сказала руководитель исследовательской группы профессор Рэйчел Нил.

Австралийские ученые отметили, что полученные ими результаты - это только первый шаг в исследовании роли витамина D в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и в дальнейшем требуется более глубокое изучение его влияния на организм пациентов, особенно тех, кто уже принимает препараты от сердечных заболеваний.