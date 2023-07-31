Найден неожиданный способ распространения раковых клеток

Ученые из Калифорнийского университета открыли механизм распространения раковых клеток - раковые клетки используют белок GRP78 для дальнейшего распространения в организме и сопротивления лечению. Результаты были опубликованы в журнале PNAS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

GRP78 - это белок, который помогает сворачивать или разворачивать более крупные белки, что влияет на их биологическую активность и функции. Рак распространяется по организму с помощью метастазирования. Метастазы - злокачественные клетки, отделившиеся от первичного новообразования и перенесенные с током крови или лимфы в другие участки тела.

Как оказалось, раковые клетки использовали белок для распространения. По словам авторов работы, белок мигрирует при стрессе из эндоплазматического ретикулума клетки к ядру - таким образом он изменяет поведение клетки.

"Обнаружение GRP78 в ядре, контролирующего экспрессию генов, является полной неожиданностью. Когда дело доходит до основных механизмов раковых клеток, это нечто новое, чего, насколько мне известно, никто раньше не наблюдал", - отметили авторы.