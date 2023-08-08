Ученые выяснили, как снизить нагрузку на сердце пожилых людей в жару

Ученые из Университета Оттавы подтвердили, что охлаждение воздуха с помощью кондиционера снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему пожилых людей. Исследование опубликовано в журнале Environmental Health Perspectives, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Доказательств, подтверждающих пользу для здоровья от охлаждения воздуха, недостаточно, несмотря на то, что глобальные агентства здравоохранения рекомендуют уязвимым пожилым людям посещать помещения с кондиционерами в жару, если они не имеют систем охлаждения дома.

В новом исследовании приняли участие 40 пожилых в возрасте от 64 до 79 лет. Ученые поместили их в условия 37-градусной жары на девять часов, а затем половине участников дали отдохнуть в комнате с кондиционером в течение двух часов.

Температура тела была ниже у участников, которые провели время в комнате с кондиционером, и оставалась такой в течение некоторого времени. Охлаждение снизило нагрузку на сердечно-сосудистые функции и кратковременно улучшило психологическое самочувствие людей.

Эксперимент также показал, что при повторном входе в жару необходима бдительность, поскольку температура тела может быстро вернуться к уровню до охлаждения.