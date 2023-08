Орган, который считался бесполезным, оказался способен бороться с раком

Исследователи из Гарвардского института установили, что вилочковая железа (тимус или зобная железа), которую принято считать бесполезной для взрослых, может бороться с раком. Результаты представлены журналом The New England Journal of Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тимус - лимфоэпителиальный орган лимфопоэза человека и многих видов животных, в котором происходит созревание, дифференцировка и иммунологическое "обучение" T-клеток иммунной системы. У взрослых орган считался нефункциональным, поэтому его удаляют во время кардиохирургических операций для облегчения доступа к сердцу и основным кровеносным сосудам.

Результаты основаны на наблюдении за 6 тыс. человек с тимусом и 1146 без этого органа. У второй группы, риск неблагоприятного исхода от любых причин, в том числе от рака, в течение 5 лет после удаления был в два раза выше.

Причины возникновения этих ассоциаций неизвестны, но исследователи подозревают, что недостаток тимуса каким-то образом нарушает здоровую функцию иммунной системы взрослого человека.