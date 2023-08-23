Названы анализы, которые следует ежегодно сдавать пожилым

Пожилым людям рекомендуется ежегодно проверять уровень холестерина и глюкозы в крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Людмила Лапа, передает Day.Az.

Специалист напомнила, что с возрастом у человека могут появляться различные проблемы со здоровьем. Поэтому для контроля своего состояния рекомендуется проходить ежегодный чекап.

По словам врача, общий анализ крови покажет, есть ли у человека анемия или высокий уровень тромбоцитов.

"Анализ на АЛТ и АСТ нужен для контроля функции печени. Уровень глюкозы покажет, есть ли сахарный диабет, а уровень холестерина поможет косвенно узнать о состоянии сосудистой стенки, отследить динамику атеросклероза. По анализу мочи можно определить, есть ли какие-то проблемы с почками", - объясняет специалист.

Кроме того, терапевт посоветовала обязательно ежегодно делать электрокардиографию (ЭКГ), чтобы оценить работу сердца.