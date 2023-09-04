Стало известно, кому витамин D поможет выжить при раке

Ученые из Бостонского университета (BU) выяснили, что прием добавок с витамином D улучшает выживаемость при раке пищеварительного тракта. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в JAMA Network Open.

Белок p53 предотвращает превращение нормальных клеток в раковые. Но опухоль может "захватить" его и заставить мутировать. Это приводит к усиленному росту раковых клеток и снижает чувствительность опухоли к лечению. В некоторых случаях иммунная система человека вырабатывает антитела, ограничивающие производство и высвобождение мутировавшего белка р53.

В новом исследовании онкологи проанализировали данные 392 пациентов с опухолями пищеварительного тракта: пищевода, желудка, толстой и прямой кишки. Среди пациентов с антителами к p53 пятилетняя выживаемость без рецидивов была значительно выше в группе, принимавшей витамин D (80,9%), по сравнению с группой, принимавшей плацебо (30,6%).

Исследование означает, что пациенты с антителами к p53 могут более чем в 2,5 раза повысить свои шансы на выживание при раке, ежедневно принимая 2000 МЕ витамина D3. Те пациенты, у которых не вырабатывались антитела, не получили никакого улучшения выживаемости от приема витамина D.

Различные исследования показали противоречивое влияние витамина D на выживаемость при раке. Новая работа может объяснить это: возможно, наличие антител к р53 необходимо для того, чтобы добавка с витамином принесла пользу больным.