Нефролог подсказала способ вовремя распознать хроническую болезнь почек

Некоторым людям нужно регулярно проводить скрининг хронической болезни почек (ХБП), чтобы раньше поставить диагноз, рассказала врач-нефролог Ирина Бобкова. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, этот способ вовремя распознать болезнь она подсказала в беседе с aif.ru.

Бобкова отметила, что первичные почечные заболевания не всегда имеют яркие клинические проявления и могут протекать бессимптомно - без отеков, крови в моче и подъема артериального давления. "Что касается боли в пояснице, то этому симптому часто придается избыточное значение. Ведь поясница может болеть и по другим причинам (из-за остеохондроза, например), да к тому же лишь небольшой спектр патологий почек может протекать с болью в пояснице (острый пиелонефрит, мочекаменная болезнь, острый гломерулонефрит, поликистозная болезнь почек, опущение или тромбоз почки)", - объяснила она.

Для того чтобы выявить болезнь, в группах риска нужно делать скрининг ХБП. "А именно - у пациентов с гипертонией, сахарным диабетом, ожирением, хроническими заболеваниями сердца, печени и других органов, а также у лиц, страдающих хроническими инфекциями, и у пожилых людей, у которых вероятность развития хронических заболеваний велика в силу возраста", - уточнила врач.

Здоровым же людям, продолжила она, необходимо проходить обязательную диспансеризацию для выявления факторов риска развития ХБП - оценить уровень артериального давления, сахара, липидов крови и так далее.