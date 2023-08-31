Ученые нашли препарат для лечения опаснейшего вида рака

Ученые из Института медицинских исследований Гарвана нашли препарат, который эффективен против одного из опаснейших видов рака - аденокарциномы поджелудочной железы. При этом диагнозе пятилетняя выживаемость пациентов не превышает десяти процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer.

Как уточняется, новое лекарство воздействует на фиброзную (сетка рубцов, снижающая эффективность химиотерапии) ткань в опухолях. В ходе экспериментов препарат PXS-5505 был протестирован в комбинации с химиотерапией. У подопытных животных время выживания возросло более чем на 35 процентов по сравнению с группой, где использовали только химиотерапию. Комбинированная терапия также снизила на 45 процентов распространение рака (метастаз) на другие органы, например, печень.

На данный момент вещество находится во второй фазе клинических испытаний для лечения рака костного мозга. Механизм его работы заключается в блокировке семейства ферментов, которые играют решающее значение для отложения коллагена в фиброзной ткани вокруг опухолей.