Найден способ повысить иммунитет против коронавируса

Ученые из Сучжоуского университета (Китай) установили, что кратковременное голодание положительно влияет на иммунную функцию красных кровяных телец (эритроцитов) и их способность бороться с инфекционными патогенами, включая коронавирус. Результаты исследования были представлены журналом Immunity & Aging, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В работе принял участие 31 доброволец, которые шесть дней голодали и только пили воду, затем они постепенно за шесть дней перешли на привычное питание. Авторы взяли несколько образцов крови у участников: в начале, конце и середине эксперимента.

Анализ крови выявил значительные различия в содержании эритроцитов на этапах голодания и нормального питания. К шестому дню голодания активировались многочисленные пути, связанные с иммунным ответом, многие из которых сохранялись в течение последующих шести дней.

Дальнейшие исследования показали, что значительная часть усиленного иммунного ответа была связана с системой комплемента, которая жизненно важна для зрелых красных кровяных телец. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что голодание активирует эту систему, тем самым усиливая иммунную функцию эритроцитов. Особенно примечательным было открытие, что после голодания эритроциты были подготовлены к борьбе с SARS-CoV-2.