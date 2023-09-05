Ученые подтвердили безопасность генетической терапии при опаснейшем виде рака

Ученые из Мичиганского университета пришли к выводу, что генетическая терапия может быть эффективной и безопасной при раке мозга.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Oncology.

В ходе испытаний на людях авторы протестировали технологию генетической терапии в совместном применении с иммуностимулирующими лекарствами для лечения глиом - агрессивной и опасной формы рака мозга. Команда нацелилась на белок Flt3L, чтобы привлечь иммунные клетки, обычно отсутствующие в мозге и необходимые для более сильного иммунного ответа на опухоль. Терапия подразумевала два этапа введения лекарств: на первом - аденовирусного вектора Ad-hCMV-TK и Ad-hCMV-Flt3L, на втором - противовирусного препарата валацикловир. HSV-1-TK превращает валацикловир в соединение, которое убивает активно делящиеся раковые клетки. Также все пациенты прошли предварительную стандартную химиолучевую терапию.

Среди 18 пациентов, которых лечили комбинацией аденовирусных векторов, шестеро прожили более двух лет, трое - более трех лет и один пациент прожил до пяти лет (и все еще был жив на момент публикации исследования). На данный момент стандартное лечение глиомы продлевает жизнь примерно на 14 месяцев.