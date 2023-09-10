Кардиологи объяснили, каких пожилых аспирин не спасет от инсульта

Ученые из Университета Монаша выяснили, что ежедневный прием низких доз аспирина здоровыми пожилыми без факторов риска может привести к внутричерепному кровотечению и при этом не защищает от инсульта. Исследование подтверждает, что здоровым пожилым людям, у которых никогда не было инфаркта или инсульта, не нужно принимать аспирин. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В новом анализе использовались данные 19 114 участников из Австралии и США. Все они были старше 70 лет и не имели каких-либо симптомов сердечно-сосудистых заболеваний, а также никогда не переносили инсульта или инфаркта.

Случайным образом 9525 человек были распределены для получения 100 миллиграммов аспирина в день, а 9589 человек - для получения плацебо. За участниками наблюдали в среднем в течение 4,7 года.

Аспирин незначительно уменьшил частоту ишемического инсульта или образования тромба в сосуде, снабжающем кровью головной мозг. При этом частота внутричерепных кровотечений выросла на 38 процентов среди участников, которые ежедневно принимали аспирин.

Выводы означают, что здоровые люди, которые не принимают аспирин и не имеют множественных факторов риска, не должны начинать прием лекарства для снижения риска инсульта. Но для пациентов, которые уже перенесли инфаркт или инсульт, ежедневный прием аспирина должен оставаться важной частью их лечения.