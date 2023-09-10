Названо оптимальное количество шагов в день при сердечной недостаточности

Ученые из Мичиганского университета выяснили, что ходьба может улучшить здоровье людей с сердечной недостаточностью за 12 недель. Исследование опубликовано в журнале JACC: Heart Failure, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 425 человек с сердечной недостаточностью, в 40,9% - со сниженной фракцией выброса. Ученые оценили здоровье пациентов с помощью 100-балльной шкалы KCCQ, которая учитывает физические ограничения, частоту симптомов, качество жизни и социальные ограничения. Чем выше балл - тем лучше здоровье участника. Изменения показателей KCCQ на пять и более баллов могут повлиять на риск инфаркта и инсульта.

У людей, чье количество шагов к концу эксперимента увеличилось на две тысячи в день, общая оценка по шкале KCCQ выросла на 5,2 балла по сравнению с участниками без изменений в количестве шагов. В целом наилучшие результаты были у пациентов, которые проходили около пяти тысяч шагов в день, но две-три тысячи также значительно повысили баллы KCCQ.

Ученые считают, что данные о снижении количества шагов, получаемые с помощью фитнес-часов, могут указывать на необходимость тщательного наблюдения за пациентами с сердечной недостаточностью.